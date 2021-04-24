الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله" غربي تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لجماعة "أنصار الله" في أثناء رصدها مواقع عسكرية في جبهة قهبان بمديرية مقبنة غربي تعز.

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وأشار إلى تجدد المواجهات بين الجيش اليمني ومقاتلي "أنصار الله" في مناطق الطوير بمديرية مقبنة، دون تحقيق أي طرف تقدم فيها.

والسبت الماضي، أعلنت الدفاع اليمنية سيطرة قواتها على قرية زبيدة وتبة الشيكي في جبهة مقبنة غربي تعز، إثر هجوم على مواقع تمركز لـ "أنصار الله" أوقع 35 قتيلا وجريحا في صفوفها، وذلك غداة استعادة القوات الحكومية سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في المديرية ذاتها.

ومنذ مطلع مارس الماضي تشهد محافظة تعز معارك بين جماعة "أنصار الله" والجيش اليمني، إثر إطلاق الأخير عملية عسكرية واسعة على مواقع الجماعة في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر غربي تعز، أعلن خلالها السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.