شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى لدى بغداد: العراق لن يستقر بسبب الجماعات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السفير البريطانى لدى العراق، ستيفن هيكى، على الهجمات الصاروخية التى استهدفت محيط مطار بغداد الدولي.

وقال هيكى فى تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "لقد هبطت ليلة أمس ليتم إخبارى "إنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت. لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".

وأضاف "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام. لن يكون العراق مستقرا ومزدهرا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة فى العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار".

ويوم أمس الخميس، قالت خلية الإعلام الأمين، أن "٣ صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولى من أصل ٨ صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزى والثانى قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب فى ساحة فارغة والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع".