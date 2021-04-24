شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يلقى القبض على إرهابيين اثنين فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة ، إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤ إرهاب فى العاصمة.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه "أثناء الممارسات الأمنية التى تجريها مديرية شئون السيطرات والطرق الخارجية فى قيادة شرطة بغداد ألقت مفارز سيطرتى الصقور والشعب القبض على إرهابيين اثنين فى كل سيطرة متهم واحد"، مشيرة إلى أنه "تم تسليمهما إلى جهتى الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".