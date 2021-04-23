شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحباط تهريب مخدرات قادمة من لبنان.. «وزير الداخلية»: أمن المملكة خط أحمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم الجمعة، أن أمن المملكة خط أحمر.

جاء ذلك تعليقا من وزير الداخلية عبر حسابه على تويتر، بعد إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة فواكه وخضراوات تنوعت ما بين حبوب كبتاجون وأقراص إمفيتامين.

وقررت المملكة، اليوم الجمعة، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.