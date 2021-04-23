شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بالسلاح وتكبيل.. الشرطة تكشف ملابسات سرقة الأغنام من 19 موقعاً بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف سر تعدد سرقة خظائر المواشي والأغنام تحت تهديد السلاح، بعد تكبيل حراس الحظائر.

وأوضح “سناب الداخلية” أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على شخصين (مواطن وآخر من غير محددي الجنسية)، وذلك بعد ثبوت تورطهم بسرقة مركبة بالقوة وإستخدامها بالسطو المسلح على حراس حظائر للمواشي وسرقة ما يقارب 161 رأساً من الأغنام من 19 موقعا، وبيعها لحسابهم الخاص.

وأقرا المتهمان بارتكاب الجريمة، وبلغت قيمة المسروقات 200 ألف ريال، وتم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.