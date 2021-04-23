وزير سوداني: نقف على مسافة واحدة من جميع الأديان

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تلك التصريحات على لسان مفرح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، خلال حضوره مع عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، والسفير السعودي لدى السودان، علي حسن بن جعفر، حفل تخريج طلاب مجمع المويلح الإسلامي في أم درمان.

© Sputnik . ألكسندر غراشينكوف

وقال الوزير السوداني: "الدولة تهتم وترعى شؤون المسلمين وشؤون الآخرين على حد سواء".

وتابع بقوله "الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، والتنوع الثقافي والديني والقبلي أبرز ما يميز السودان، ولا يوجد لدينا أي صراعات دينية أو إثنية".

من جانبه، قال السفير السعودي إن مجمع المويلح لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، يقدم خدمات جليلة تستحق الإشادة.

وتابع بقوله "المملكة دعمت وستظل تدعم كل ما يخدم القرآن من مسابقات وغيرها في الداخل وفي الخارج".

واستمر بقوله "مجمع الملك فهد لطباعة القرآن وترجمته ظل يقوم بكثير من الجهد في هذا المجال، وأود أن أهنئ كافة المتخرجين وأن يكونوا خدمة للقرآن الكريم".