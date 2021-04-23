صافرات الإنذار تدوي فى المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بأنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في كيبوتس (مزرعة تعاونية) كيسوفيم"، مضيفا أن "التفاصيل قيد التحقيق".

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "إن صافرات الإنذار سُمعت في كيسوفيم و(المجلس الإقليمي) إشكول في منطقة غلاف غزة".

في سياق متصل، ذكر موقع "مفزاك درومي" المتخصص في أخبار جنوب إسرائيل أن 3 قذائف صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة.

وأضاف أنه جرى إعتراض وإسقاط إحدى القذائف على يد منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية، لافتة إلى أن القذيفة الثالثة سقطت في منطقة مفتوحة.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤولية عن إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل في وقت تشهد فيه مدينة القدس الشرقية توترات متزايدة بين المتشددين اليهود والشرطة الإسرائيلية من جهة وبين شبان مقدسيين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس.

وسبق أن هددت "الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينة" في قطاع غزة مساء اليوم قادة إسرائيل "من أن يخطئوا التقدير"، مضيفة "وليعلموا بأنّ المساس بعاصمتنا وشعبنا ومقدساتنا هو خط أحمر، سيكون له تداعيات كبيرة، وسيدفع العدو ثمنه غالياً".

وأكدت أن "القدس والأقصى خط أحمر وللمقاومة الكلمة الفصل وأن قيادة الغرفة في حالة انعقاد دائم لمواكبة انتفاضة أبطال القدس وتغول الاحتلال".