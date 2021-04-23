وزيرة الإعلام اللبنانية: وسائل الإعلام تضطلع بدور ريادى فى مواجهة أزمات لبنان

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد، أن وسائل الإعلام تضطلع بدور أساسي وجوهري خلال الأزمات التي يمر بها لبنان، حيث تعكس صورة الواقع بشكل موضوعي، وأن لديها دورا رياديا وشريكا في مواجهة تلك الأزمات.

وقالت الوزيرة منال عبد الصمد - في تصريح لها اليوم عقب اجتماعها مع الرئيس اللبناني ميشال عون - إنه من الضروري منع وقوع أي تجاوزات قد يتعرض لها الإعلاميون أو تتسبب في أي أذى لهم، وأنه يتعين توفير الحماية للإعلامي لا سيما وأنه في غضون الآونة الأخيرة تعرض إعلاميون لمشاكل والاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي خلال مزاولة مهام عملهم، وهذا أمر مرفوض كليا.



وأضافت: "وفي المقابل، نحن نشدد على ضرورة أن يكون الإعلامي موضوعيا ويعكس الصورة الواقعية، لأننا نعيش في أزمة، ويتعين الحرص في اختيار الألفاظ وضبط اللغة على ألا تكون تحريضية، لأن أي تعبير من الممكن أن يؤدي إلى أزمات أكبر ويفاقم المشاكل".