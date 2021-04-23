“الشؤون الإسلامية”: إغلاق 18 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق وتعيد فتح 25 مسجداً

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجدا مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلق خلال 75 يوماً 782 مسجداً، فُتِحَ 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة 11 منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجدين بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 24 مسجدا ستة منها بمنطقة القصيم، وخمسة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة الباحة، واثنان بمنطقة الحدود الشمالية، واثنان بمنطقة عسير، ومسجد بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.