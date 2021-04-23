شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية اللبنانية» تُعلق على قرار المملكة بحظر دخول الخضار والفواكه والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات.
وأضافت الوزارة في بيان “نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين”، بحسب رويترز.
وتابع البيان قائلا إن: “تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”.
وحث البيان السلطات اللبنانية على العمل “بأقصى الجهود” لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.
وكانت المملكة أعلنت أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.
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