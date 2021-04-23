ردا على أحداث القدس... "حماس" لإسرائيل: لا تختبروا صبرنا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ "حماس" في بيان: "إن الشرارة التي أشعلها الشباب في القدس ستكون فتيل الانفجار في وجه العدو، وحينها ستجدون كتائبكم ومقاومتكم في قلب المعركة".

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وقالت الكتائب إنها "تتابع من كثبٍ الهجمة الصهيونية الإجرامية من قوات الاحتلال وقطعان المغتصبين على المسجد الأقصى المبارك وأهلنا في مدينة القدس المحتلة"، بحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.

وتابعة موجهة رسالتها إلى إسرائيل: "نقول للعدو الذي يظن أنه يمكن أن يستفرد بأقصانا وأهلنا في القدس بأن لا يختبر صبرنا؛ فقدسنا دونها الدماء والأرواح، وفي سبيلها نقلب الطاولة على رؤوس الجميع، ونبعثر كل الأوراق".

وتشهد مدينة القدس الشرقية منذ نحو أسبوع، تواترات متزايدة بين متشددين يهود والشرطة الإسرائيلية من جهة، وبين شبان فلسطينيين من الجانب الآخر.

فيما كانت ذروة الأحداث أمس الخميس، عندما نظم العشرات من تنظيم "لهافا" اليهودي المتطرف تظاهرة استفزازية في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية، اشتبكوا على إثرها مع عشرات الشبان المقدسيين.

كما شهد عدد من مناطق القدس مواجهات بالحجارة والألعاب النارية بين شبان يهود متشددين وفلسطينيين.

وخلال الأحداث اندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان "لهافا" وعمال فلسطينيين بأحد المطاعم بسوق محانيه يهودا بالقدس، وأحرق محتجون سيارة يهودي بعدما ضربوه عند باب الساهرة أحد أبواب المدينة القديمة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأصيب خلال المصادمات 20 شرطيا، أحدهم أصيب بحجر في وجهه، وجرى اعتقال ما يزيد عن 50 شابا على إثر الاحتجاجات معظمهم من الفلسطينيين.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواجهات عنيفة اندلعت، الليلة الماضية، في القدس بين الشرطة الإسرائيلية والمقدسيين، أسفرت عن 105 إصابات في صفوف الفلسطينيين، إضافة إلى عشرات من حالات الاختناق.