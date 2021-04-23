إيطاليا تعلن استعدادها لتنفيذ مشاريع في ليبيا دون المساس بسيادتها

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، جانكارلو جورجيتّي مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة، على ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".

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وقال الوزير الإيطالي إن بلاده "على استعداد تام لدعم جهود السلطات الليبية، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل لسيادتها".

وأبدى جورجيتي تقدير روما "لعملية المصالحة الوطنية التي بدأت بعد أكثر من شهر بقليل بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة".

وأعرب عن أمله في أن "تتوج عملية الانتقال المؤسسي بانتخابات كانون الأول/ديسمبر المقبل".

واعتبر أن الحكومة والشركات الإيطالية تنظر إلى ليبيا "كشريك متميز"، مضيفا أنه من منطلق عمله كوزير للتنمية الاقتصادية يعتزم تعزيز هذه الشراكة وإعادة إطلاقها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، "بدءًا من مشروع الطريق السريع الساحلي إلى الطيران المدني والتعاون الاقتصادي-الصناعي".

إلا أن الوزير الإيطالي أكد أنه "من الضروري ضمان الظروف الأمنية الملائمة لشركاتنا وعمالنا" في ليبيا.

وشدد على أن "استقرار ليبيا سيفيد أيضا عملية إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية وفي السيطرة على حدودها وهي المسألة التي تظل أولوية، على المستوى الثنائي والأوروبي على حد سواء".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت منظمة إغاثة دولية أن ما يقرب من 130 مهاجرا لقوا مصرعهم، يوم الخميس، عندما انقلب قارب مطاطي في البحر المتوسط ​​قبالة الساحل الليبي.

وتشهد أوروبا تدفقاً للمهاجرين واللاجئين خلال السنوات العديدة الماضية، الذين هربوا من الحرب والفقر في بلدانهم في إفريقيا والشرق الأوسط.