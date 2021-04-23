بعد القرار السعودي.. نائب لبناني: دولة تحكمها المافيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحواط في تغريدة بحسابه على "تويتر": "لقد حذرنا وناشدنا وتقدمنا بإخبارات علنا نجد من يتحرك ولكن من دون جدوى.‏ التهريب مستمر وعواقبه تزداد وبسببه تغلق منافذنا على الخارج".

وأضاف النائب اللبناني: "ملايين الدولارات تهرب شهريا. ‏بالأمس مواد مدعومة واليوم مخدرات ‏كل هذا كنا لنتلافاه لو اتخذ القرار السياسي بضبط الحدود. دولة تحكمها المافيا والدويلة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أن المملكة قررت منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتبارا من الأحد، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

وأضاف البيان إن "الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان".

وأكد أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".

ولفت إلى أن "السلطات السعودية أجرت محاولات عديدة لحض السلطات اللبنانية المعنية على وقف تهريب المخدرات".

من جانبها، وفي أول تعليق على القرار السعودي، قالت الخارجية اللبنانية في بيان إن: "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

ودعا البيان :"السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت فيديو وصورا تظهر لحظة مداهمة السلطات المختصة للمهربين والعثور على الحبوب المخدرة، حيث حاول المهربون تخبئة الحبوب في ثمار الرمان في شحنة قادمة من لبنان.

وأعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.