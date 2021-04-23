أمير قبيلة طيء: الأمريكي وميليشياته يعملون على تفكيك مركز المقاومة شرقي سوريا.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الأمير الطائي لمراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة السورية، أن "قيام مسلحي "قسد" بمهاجمة أحياء ومناطق سكن أبناء قبيلة طيء العربية والقبائل الأخرى في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، يجسد توجيهات وتعليمات مباشرة من قوات الاحتلال الأمريكية".

وكشف أمير قبيلة طيء أن "أبناء قبيلة طيء والقبائل العربية الأخرى جميعها يرفضون رفضا قاطعا دخول وسيطرة مسلحي (قسد) العميلة للاحتلال الأمريكي إلى أحيائهم وقراهم بمدينة القامشلي شمال الحسكة، والتي يحمونها منذ أكثر من عشر سنوات، والذين قدموا عشرات الشهداء في حربهم ضد المجموعات الإرهابية المسلحة وكانوا درعا حصينا لمدينة القامشلي من الاتجاهات الجنوبية والغربية بوجه تنظيمات "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابي".

وأوضح الشيخ الطائي أن "ميزان القوة بين شبان ورجال حي طيء وحي حلكو، الذين يقاتلون بالبنادق والأسلحة الخفيفة منذ أربعة أيام متواصلة غير عادل أمام قوة عسكرية مدعومة بالصواريخ وقذائف الهاون والمدرعات والمصفحات والأسلحة الأمريكية المتطورة، والتي أدت لاستشهاد مجموعة من أبناء طيء، وعدد من المدنيين وإصابة آخرين، إضافة إلى نزوح عدد كبير من سكان الحي الى المناطق المجاورة".

وبين أمير طيء بأن "هناك مساعي من الدولة السورية والحليف الروسي مع وفد عشائري لوقف الاشتباكات والتوتر في مدينة القامشلي، مؤكدا أنهم أبلغوا المعنيين بأن الحل الوحيد يكمن بانسحاب قوات ميليشيا "قسد" المعتدية على حيي (طيء) و(حلكو) بشكل نهائي وكامل، وإعادته إلى أبنائه وسكانه المسؤولين عن حمايته وصونه، وأنهم طالبوا بأن يكون هناك حاجز في مدخل حي طيء عند دوار الوحدة تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية كجهة محايدة".

أمير قبيلة طيء في سوريا © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

أمير قبيلة طيء في سوريا © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

أمير قبيلة طيء في سوريا © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

أمير قبيلة طيء في سوريا © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA 1 / 4 © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA أمير قبيلة طيء في سوريا

ووجه أمير طيء نداء إلى أبناء العشائر والقبائل في الجزيرة السورية "للتكاتف والوقوف في وجه ميليشيا "قسد" المدعومة من الاحتلال الأمريكي، والتي تواصل اعتداءها على حي طيء مستخدمة أسلحته الثقيلة ومدرعاته".

وكان وجهاء وشيوخ قبيلة طي نددوا اليوم الجمعة، باعتداءات ميليشيا "قسد" وممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في أحياء مدينة القامشلي وارتهانها للاحتلال الأمريكي ومخططاته ضد الوطن وأبنائه، بعد اجتماع في مضافة الشيخ محمد عبد الرزاق الطائي أمير القبيلة في قرية جرمز بريف القامشلي.

واعتبر بيان قبيلة طيء والقبائل العربية أن "استخدام السلاح والمدرعات من قبل ميليشيا (قسد) بهذه الهمجية ضد المدنيين وارتقاء شهداء من الشيوخ والنساء والأطفال يشكل خيانة للشعب والأرض والتاريخ"، مؤكداً أن "قسد المرتهنة للأمريكي لم تراع القيم والأخلاق وتنفذ توجيهات سيدها الأمريكي الذي نهب خيرات وثروات البلاد من خلال ما يسمى (قانون قيصر)".

ودعا البيان بعض أبناء العشائر المنخرطين في صفوف "قسد" إلى الانسحاب الفوري "وإعلان المقاومة الشعبية ضد المحتل الأمريكي وأدواته والمواجهة بكل عزة وشرف"، مشيراً إلى أن توقيت الممارسات الإرهابية الأخيرة لميليشيا "قسد"" إنما يهدف للتشويش على الاستحقاق الرئاسي.

وختم شيوخ ووجهاء قبيلة طي بيانهم بتأكيد العشائر والقبائل العربية في محافظة الحسكة مجدداً على وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في مواصلة الحرب على الارهاب وتأمين الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.