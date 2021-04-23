"إحصائياتنا غير دقيقة"... وزير الصحة السوداني: عدد إصابات كورونا يفوق المعلن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال استضافته في برنامج مؤتمر إذاعي صباح اليوم الجمعة، بحسب بيان صدر لاحقا عن وزارة الصحة.

وأرجع الوزير ذلك (أن عدد الإصابات أعلى بكثير من المعلن) إلى ضعف النظام الصحي في البلاد، وعدم المقدرة على إجراء العديد من الفحوصات في اليوم.

وأوضح النجيب: "إحصائياتنا غير دقيقة، لأن المعلومات غير متوفرة نتيجة لضعف النظام، الآن نجري "2000" حالة (فحص) في اليوم، وأغلب تلك المراكز موجودة في المدن الكبرى، الحالات المشتبهة والمؤكدة ترد إلينا من المسافرين والذين يشكون من الأعراض".

واعتبر أن جائحة كورونا كشفت "ضعف وهشاشة النظام الصحي في السودان"، مشيرا إلى أن كورونا ليس التحدي الأساسي وإنما "المستشفيات التي تُعاني من أزمة في الطاقة الاستيعابية من حيث الأسِرّة".

وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الخميس، و15 حالة وفاة بينها 11 بولاية الخرطوم و4 بالنيل الأبيض جنوبي البلاد.