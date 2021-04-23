وزير لبناني يكشف حجم خسائر بلاده من القرار السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الخليج" عن مرتضى قوله إن "الحظر السعودي لمنتجاتنا خسارة كبيرة، وقيمة صادراتنا للمملكة 24 مليون دولار سنوياً".

وتلقت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة، القرار السعودي بمنع دخول الخضار والفواكه القادمة من لبنان إلى أراضي المملكة قبل إعلانه.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إن: "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

ودعا البيان :"السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".

ووفقا لصحيفة "عاجل"السعودية، أعلنت الرياض، اليوم، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد المقبل.