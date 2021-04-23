شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الليبية: أمن وسلام ليبيا غير ممكن دون دعم إقليمى ودولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء محمد المنقوش، إن سلام ليبيا وأمنها لن يكون ممكنا دون دعم إقليمى ودولي.

وأشارت المنقوش - خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالى بروما اليوم الجمعة - إلى أن العلاقات إيجابية مع دول الجوار، مؤكدة أن السلام والأمن فى ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة للحكومة.. مشددة على أن الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار.

وأضافت المنقوش - وفقا لبوابة "الوسط" الليبية - " ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات.. يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل.. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح".