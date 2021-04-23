شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتعاقد على 4.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركة "فايزر" لتوريد أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "إن وزير الصحة حسن التميمي أكد التعاقد على أربعة ملايين ونصف جرعة إضافية من اللقاح مع شركة فايزر". يشار إلى أن هناك ثلاثة لقاحات موجودة في العراق معتمدة لدى منافذ وزارة الصحة وهي (فايزر وسينوفارم وأسترازينكيا).

يذكرأن، نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، معلومات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول "تهريب" لقاح فايزر من الإقليم إلى إيران.

وذكرت في بيان صحفي: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تهريب صندوق من لقاح فايزر إلى إحدى الدول".