شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل فى احتراق مخيم للنازحين السوريين بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع، بعد ظهر اليوم، حريق فى مخيم للنازحين فى لبنان، ونقل مراسل "سبوتنيك" فى لبنان، أن "الحريق قضى على 7 خيم، ما أدى لمقتل طفل عمره سنة ونصف".

وتابع المراسل أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى أثناء تواجد الطفل وشقيقته داخل الخيمة، وأوضح أن "الطفلة خرجت من الخيمة لتطلب النجدة ولكن أبنوبة غاز انفجرت وأدت لمقتل شقيقها".

وأفاد المراسل أن سيارات الإطفاء هرعت إلى المخيم، الواقع بين بلدتى المنية وبحنين فى لبنان، وسيطرت على الحريق.



محاولات السيطرة على الحريق



محاولات السيطرة على الحريق



محاولات السيطرة على الحريق