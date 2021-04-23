شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعمل مع الأطراف الليبية لدفع عملية السلام وإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، يوم أمس مكالمة هاتفية مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، حيث ناقشا قراري مجلس الأمن رقم 2570 ورقم 2571 اللذين تم اعتمادهما مؤخراً والرسائل الرئيسية المتضمنة في القرارين والأنشطة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالموضوعات التي يغطيها القراران.

وعلى وجه الخصوص، تطرق الحديث إلى الخطوات اللازمة التي ينبغي أن تتخذها السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما جرت مناقشة إعداد الميزانية الموحدة حيث أوضح المجلس الأعلى للدولة مواقفه التي عرضها على المؤسسات المعنية بهذا الشأن. علاوة على ذلك، تمت مناقشة الجهود المبذولة لحل مسألة التعيينات في المناصب السيادية حيث أعادا التأكيد، من بين أمور أخرى، على ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.

وعلى نحو منفصل، أجرى المبعوث الخاص محادثة هاتفية مع عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وناقشا الوضع العام في ليبيا والجهود اللازمة للحفاظ على الزخم الإيجابي في جميع المسارات في إطار عملية برلين والذي ينبغي أن يفضي في نهاية الأمر إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.