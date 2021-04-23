"حزب الله" اللبناني: نعتز بالوقفة الشجاعة للمؤمنين الفلسطينيين عند باب العامود

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حزب الله تحيته "للشعب الفلسطيني العزيز على تصديه البطولي للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المصلين في مدينة القدس المحتلة".

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وأعرِب "حزب الله" في بيانه عن اعتزازه بـ"الوقفة الشجاعة للمؤمنين الفلسطينيين عند باب العامود وفي مختلف أنحاء ومداخل المدينة المقدسة".

ودان الحزب بشدة "الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق التي ترتكبها شرطة الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ أيام عدة، والتي أسفرت أمس واليوم عن سقوط عشرات الجرحى واعتقال عدد من المواطنين".

واعلن الحزب "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشريف والمجاهد"، مشيدا بأن "هذا الشعب هو الذي يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة، وهو يؤكد بتضحياته الدائمة دوما أن لا مكان للاحتلال في أرض فلسطين الطاهرة".

في سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواجهات عنيفة اندلعت، الليلة الماضية، في القدس بين الشرطة الإسرائيلية والمقدسيين، أسفرت عن 105 إصابات في صفوف الفلسطينيين، إضافة إلى عشرات من حالات الاختناق.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد تصدى المقدسيون لمسيرة تجمع خلالها مئات المستوطنين، وسط حماية الشرطة، وحاولوا الاعتداء على المواطنين، في أعنف اعتداءات تنفذها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات.

وقد نقلت الوكالة عن جمعية الهلال الأحمر في القدس، أن 105 مواطنين قد أصيبوا بجروح، من بيهم 22 حالة وصفت بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما جرى معالجة باقي الاصابات ميدانيا.

وأكدت الجمعية أن عشرات المواطنين تعرضوا لحالات إغماء؛ جراء رشهم بالمياه الكيمائية العادمة عقب خروجهم من صلاة التراويح، في حين اكتفت الشرطة الإسرائيلية بإبعاد المستوطنين من باب العامود دون الاعتداء عليهم رغم أنهم اعتدوا على عدد من المقدسيين.