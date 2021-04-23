رئيس المخابر المركزية في الجزائر: الوضع الوبائي لدينا مقلق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نقلها موقع "النهار" الجزائري، حذر المسؤول الجزائري من الاستمرار بالنهج ذاته، قائلا: "إذا واصلنا بنفس أسلوب التهاون، الأرقام سترتفع في الأيام المقبلة".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

وتوقع جنوحات دخول الجزائر موجة ثالثة من الوباء في حال عد التزام المواطنين قائلا: "إذا لم تكن هناك إجراءات سريعة من المواطن بلبس الكمامة أتوقع موجة ثالثة للوباء أقل خطورة من السابقتين"، مؤكدا أن لبس الكمامة، هي أفضل طرق الوقاية حاليا، وعلل ذلك بأن "الدراسات أثبتت أن الفيروس ينتقل عبر التنفس، وليس عبر الأسطح واللمس".

وتحدث رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، عما وصفها بفترة الاستقرار حيث قال: "عشنا 4 أشهر من الاستقرار الجيد بسبب اكتساب المناعة، لكن دخول السلالات الجديدة أفسد جميع الحسابات".

وقال: "اكتسبنا مناعة جزئية، لكن لا نعرف هل هي فعالة مع السلالات الجديدة أم لا"، مشيرا إلى أن دراسة ستظهر نتائجها خلال ايام، لمعرفة "هل المصابون حاليا بالسلالة الجديدة سبق اصابتهم أم لا؟".

وكان معهد باستور الجزائري قد أصدر أمس الخميس بيانا أعلن فيه عن تسجيل 65 حالة جديدة من السلالة البريطانية "B.1.1.7"، و101 حالة جديدة من السلالة النيجيرية "B.1.525".

وأكد البيان أن هذه الأرقام يرتفع معها العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة حتى الآن إلى 143 حالة من السلالة البريطانية، و230 حالة من السلالة النيجيرية.