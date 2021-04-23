شركات الطيران الروسية تستعد لاستئناف رحلاتها بسرعة إلى المنتجعات المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - شركة "Azur Air" جاهزة تمامًا لتسيير رحلات جوية إلى وجهات المنتجعات في مصر، حسبما قالت لـ"سبوتنيك"، مضيفة: أنه بمجرد ظهور تصريح رسمي، يكون الناقل جاهزًا لتشكيل برنامج طيران في أقرب وقت ممكن.

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شركة "UTair" مستعدة أيضًا لإطلاق رحلات إلى مصر بعد الحصول على إذن رسمي. وفق تصريح من خدمتها الصحفية لـ"سبوتنيك".

أخبر أوليغ بانتيليف، المدير التنفيذي لشركة "AviaPort"، وكالة "سبوتنيك" أن شركات الطيران ستفتح مبيعاتها وتطلق رحلاتها بشكل عام في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن هناك طلبًا مؤجلًا كبيرًا على مصر، لذا يمكن توقع الإقبال الكبير على هذه الوجهة.

لم يتم الإعلان رسميًا عن المواعيد المحددة لاستئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية. وفي الوقت نفسه، أفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الدوائر المختصة ستعمل على وضع المعايير العملية لاستئناف الرحلات الجوية من روسيا الاتحادية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد على الخمس سنوات.

وتشترط السلطات الروسية على كل سائح روسي عائد لبلده بدءاً من الأول من أيار/ مايو المقبل عمل مسحتين اثنتين في روسيا بينهما يوم واحد، بعد وصوله.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.