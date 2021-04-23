تحديد موعد الإعلان عن عدد الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "سيتم البت في قضية عدد الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ في اجتماع مقر العمليات. من المقرر الإعلان عن القرار في النصف الثاني من أيار/مايو 2021".

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ووفقاً للتقرير، فقد قامت وكالة النقل الجوي الفدرالية ومقر عمليات مكافحة فيروس كورونا والإدارات المختصة الأخرى بتحليل إمكانية فتح رحلات جوية إضافية مع مصر، سواء من حيث سلامة الطيران عبر الإقليم من هذا البلد ومن حيث الوضع الوبائي.

وفي إطار تنفيذ الأمر الخاص بتوسيع الحركة الجوية وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي روسيا ومصر، توصلت مجموعة العمل إلى نتيجة مفادها أنه من الممكن فتح رحلات جوية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد على الخمس سنوات.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا توقفت بقرار من روسيا، منذ خريف 2015، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.