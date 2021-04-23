قبيلة طي تدعو العشائر في الجزيرة السورية لمقاومة الأمريكيين

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. وفي بيان لهم عقب اجتماعهم في قرية جرمز في ريف القامشلي حول الاعتداءات الأخيرة لميليشيا "قسد" على الأهالي في بعض أحياء مدينة القامشلي طالب الوجهاء والشيوخ "بعض أبناء العشائر المنخرطين في صفوف ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الامريكي إلى الانسحاب الفوري وإعلان المقاومة الشعبية ضده وأدواته بكل عزة وشرف".

وندد البيان "باعتداءات ميليشيا "قسد" وممارساتها الإجرامية بحق الأهالي في أحياء مدينة القامشلي وارتهانها للجيش الأمريكي ومخططاته ضد الوطن وأبنائه".

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ووجه الشيوخ والوجهاء نداء إلى أبناء العشائر والقبائل في الجزيرة السورية "للتكاتف والوقوف في وجه ميليشيا "قسد" المدعومة من واشنطن التي تواصل اعتداءها على حي طي مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمدرعات".

واعتبر المجتمعون في بيانهم أن توقيت الممارسات الإرهابية الأخيرة لميليشيا "قسد" إنما يهدف للتشويش على الاستحقاق الرئاسي.

وأكد شيوخ ووجهاء قبيلة طي في بيانهم "وقوف العشائر والقبائل العربية في محافظة الحسكة إلى جانب الجيش العربي السوري في مواصلة الحرب على الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية".

واعتبر البيان أن "استخدام السلاح والمدرعات من قبل ميليشيا قسد بهذه الهمجية ضد المدنيين وارتقاء شهداء من الشيوخ والنساء والأطفال يشكل خيانة للشعب والأرض والتاريخ".

وختم البيان: "إن قسد المرتهنة للأمريكي لم تراع القيم والأخلاق وتنفذ توجيهات أسيادها الأمريكان الذين نهبوا خيرات وثروات البلاد من خلال ما يسمى قانون قيصر".