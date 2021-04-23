مع تزايد الإصابات في تونس... المشيشي يدعو إلى تكثيف الجهود لجلب لقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المشيشي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وات) عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح إن "التسريع في جلب التلاقيح يستوجب مجهودا دبلوماسيا كبيرا خاصة وأن المخابر موجودة بدول صديقة تربطها علاقات عريقة مع تونس".

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وأرجع رئيس الحكومة التونسية محدودية عدد اللقاحات التي حصلت عليها تونس إلى "وجود صعوبات على مستوى جميع المخابر لتوفير الطلبيات في ظل ارتفاع الطلب عليها، مضيفا "طلبنا ملايين الجرعات لكن هناك صعوبات على مستوى جميع المخابر".

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، أنه بعد 41 يوما من انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في البلاد، وصل عدد من تلقوا اللقاح حتى أمس الخميس إلى 279890، من بينهم 54056 تلقوا الجرعة الثانية.

من جانبه، قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن "نسبة امتلاء أسرة الإنعاش وأسرة الأكسيجين بالمستشفيات العمومية 92 بالمائة و85 بالمائة، على التوالي، جراء ارتفاع الإصابات الخطرة بفيروس كورونا".

وحذر مهدي من خطورة الوضع الوبائي في ظل انتشار السلالة البريطانية من الوباء في تونس.

وحتى أمس الخميس ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 294138 إصابة من بينها 10063 وفاة.