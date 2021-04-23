"أنصار الله": تصريحات "رستم قاسمي" ليست إلا استفزازا لدول الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الحوثي، في حوار حصري مع وكالة "سبوتنيك": "ربما هذه التصريحات من قاسمي عبارة عن استفزاز للخليجيين لخوض معركة مباشرة معهم، هذا ما أعتقده، فتصريحاته أتت من أجل الاستفزاز ليس إلا".

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هذا و كشف المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال رستم قاسمي، يوم أمس الخميس، عن وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن دعماً لجماعة "أنصار الله" في الحرب الدائرة منذ نحو 6 أعوام.

وقال قاسمي، خلال حديثه لقناة "آر تي" الناطقة باللغة العربية، إنه يوجد في الوقت الراهن "عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد" في اليمن.

وتابع: "قدمنا استشارات عسكرية محدودة، وكل ما يمتلكه اليمنيون من أسلحة هو بفضل مساعداتنا، نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح، لكن صناعة السلاح تتم في اليمن، هم يصنعونه بأنفسهم، هذه الطائرات المسيرة والصواريخ صناعة يمنية".

وبشأن التقارير عن إرسال إيران سلاحاً إلى اليمن في بداية الحرب، قال قاسمي: "لقد قدمنا السلاح بشكل محدود جدا، لقد قدمنا الاستشارات أكثر مقارنة بتقديمنا السلاح إلى اليمن".

ووصفت الخارجية الإيرانية تصريحات رستم قاسمي "بأنها تتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية في اليمن"، بحسب بيان للخارجية الإيرانية نقلته وكالة الأنباء "إرنا".