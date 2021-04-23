السفارات السورية... نشاطات تحكمها المواقف السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق- سبوتنيك. كما تتحكم في التسجيل الأجواء السياسية التي تخيم على كل عاصمة من العواصم التي تنتشر فيها تلك السفارات أو ما يحل محلها، حيث تتفاوت الهوامش المتاحة للسفارات السورية وللسوريين في العواصم الموجودة فيها، تتسع وتضيق بحسب علاقة هذه العاصمة مع دمشق.

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ففي أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي وفي بيروت والقاهرة والجزائر وبغداد وطهران ونيودلهي وبراغ وأرمينيا، نشرت السفارات استمارات التسجيل في القوائم الانتخابية، داعية السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى السفارة.

فيما دعت السفارة السورية في موسكو السوريين الراغبين في الانتخاب في روسيا والدول المستقلة وكازاخستان لتسجيل أسمائهم، وكذلك في بيلاروس قامت السفارة بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين الذين تغطيهم السفارة في دول (أوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا).

وفي النمسا أعلنت السفارة السورية، منذ اليوم الأول، تحديد مجلس الشعب السوري 20 مايو/أيار موعدا للانتخابات الرئاسية في الخارج، إنها باشرت تحضيراتها لتلقي طلبات المواطنين السوريين المقيمين في النمسا والدول الواقعة ضمن مجال عملها وهي إيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا وهنغاريا وكرواتيا ومالطا ومثلها في كوالالمبور، حيث أعلنت السفارة هناك تسجيل أسماء السوريين المقيمين في كل من ماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي وسنغافورة.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أعلن مجلس الشعب السوري فتح باب الترشح أمام الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري بحسب ما أعلن المجلس في26 مايو المقبل داخل سوريا، وفي20 منه خارج البلاد.

ومنذ اليوم الأول من فتح باب الترشح وحتى اللحظة، وصل عدد المرشحين للرئاسة 14 مرشحا بينهم الرئيس الحالي بشار الأسد وسيدتان.