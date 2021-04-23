بعد تحذيرها من فوارق طبقية في المملكة... منظمة دولية تشيد بمشروع "الحماية الاجتماعية" المغربي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فقد نوهت منظمة "أوكسفام" بقرار المغرب تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، لافتة إلى أنه يمثل مدخلا لمحاربة الفقر واللامساواة وتحقيق الكرامة.

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وأوضحت أن "تعميم الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة استراتيجية "لتدارك الاختلالات التي تمس جوهر منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب".

وكان المغرب قد أطلق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية تحت إشراف الملك محمد السادس، في الـ 14 من أبريل/ نيسان الجاري.

ووفقا للمشروع الملكي يستفيد منه في مرحلته الأولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.

وقد اعتبر الاتحاد العام للشغل المغربي مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أشرف عليه الملك محمد السادس ثورة اجتماعية، حيث وصفه الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بأنه ثورة اجتماعية للرقي بالمواطنين وأجراء القطاع غير المهيكل، مؤكدا أنه سيسهم في محاربة الفقر والهشاشة.

جدير بالذكر أن "أوكسفام" كانت قد انتقدت ما قالت إنه "اتساع للفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء في المغرب" معتبرة أن "المملكة من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية".

ومنظمة "أوكسفام" هي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية، تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، وقد تأسست في عام 1942، وتعرف نفسها بأنها "حركة عالمية تسعى للتغلب على الفقر والفوارق الإجتماعية، وتتبنى هموم الفقراء وتناضل من أجل عالمٍ أكثر عدلاً"، وتتواجد في المغرب منذ العام 1991م.