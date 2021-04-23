السعودية تحبط تهريب أكثر من 2 مليون حبة مخدر في ثمار الرمان من بلد عربي...فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطعا مصورا يظهر لحظة مداهمة السلطات المختصة للمهربين والعثور على الحبوب المخدرة.

وحاول المهربون تخبئة الحبوب في ثمار الرمان في شحنة قادمة من لبنان.

وأعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، بحسب ما نقل موقع "الحرة".

وأوضح النجيدي أن العملية تمت نتيجة "للمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة".