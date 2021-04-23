شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية: تلقينا قرار منع الخضر والفواكه من دخول السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان رد لبنان على القرار السعودى بشأن منع دخول الخضر والفواكه إلى أراضيها.

وقالت فى البيان: "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين بعد ظهر اليوم من السفارة السعودية، مضمون القرار السعودى القاضى بمنع دخول الخضر والفواكه إلى أراضيها من لبنان قبل إعلانه، ونقل وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه الموضوع إلى المسؤولين الكبار.



وأكدت الوزارة أن تهريب المخدرات فى حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبنانى، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبنانى وبسمعة لبنان.



ودعت السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية فى ضوء القوانين اللبنانية التى تجرم الاتجار وتهريب وتعاطى المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني".