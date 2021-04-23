العراق يعلن إعادة 415 نازحًا من مخيم الجدعة إلى مناطقهم فى نينوى

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق، اليوم الجمعة، عن عودة 415 نازحًا من مخيم الجدعة الخامس جنوبي محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم الأصلية في المحافظة.‏ ‏

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه بتوجيه وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين من مخيم الجدعة الخامس بنحو 85 أسرة وبواقع 415 نازحًا إلى مناطقهم الأصلية في (الساحل الأيمن، حمام العليل والقيارة) بمحافظة نينوى".



وأوضح جهاكير، أن عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم، مؤكدًا استمرار عودة الأسر النازحة وبصورة طوعية تمهيدًا لغلق المخيم وإنهاء ملف النزوح.