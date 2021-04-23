شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من صلاة الجمعة الثانية فى رمضان والاستماع للخطبة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح المسجد الحرام أبوابه أمام المصلين، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، وسط حشد كبير للجهود من القائمين على رئاسة شئون الحرمين على مستوى توفير الخدمات للمصلين والمعتمرين، والتطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية على المصلين لمنع تفشي عدوى كورونا، وتوافد المصلون بمكة المكرمة على المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة، والاستماع للخطبة خلال الشهر المبارك.



يستمعون الى الخطبة



الطواف حول الكعبة

وأم الجمعة الثانية فى رمضان بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام، وتحدث في خطبته الأولى عن سماحة ديننا الحنيف والتحذير من أعداء الدين الذين يدعون إلى التشدد في الدين، وخلال الخطبة الثانية نصح المسلمين بالإقبال على الله خلال شهر رمضان وتحذير المسلمين من إضاعة الوقت في هذا الشهر.



اداء الصلاة



الصلاة فى المسجد الحرام



الاستماع الى الخطبة

ونشرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صور من صلاة الجمعة الثانية بالمسجد الحرام وتوافد المصلين على الحرم المكي والاستماع إلى الخطيب، وسط تطبيق اجراءات كورونا، إضافة إلى تسهيل كافة السبل على الوافدين والمصلين للاستماع إلى الخطبة واداء الجمعة الثانية في المسجد الحرام.



خطيب الجمعة



توافد المصلين

كما حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، مستخدمة المطهرات والمعقمات والمعطرات، لاستقبال المصلين خلال صلاة الجمعة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لانتشار العمال فى المسجد الحرام وقيامهم بتعقيم جدران وحواجز المسجد، ضمن جهود خدمة الحكومة لوقاية زوار بيت الله الحرام من عدوى كورونا.



الاستماع الى الخطبة