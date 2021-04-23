شرطة مكة تضبط مواطنًا ومقيمًا انتحلا صفة رجال الأمن

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى إيقافهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.