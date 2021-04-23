شكرا لقرائتكم خبر عن هل المسافر القادم من خارج المملكة و«محصن» تُطبق عليه إجراءات العزل؟.. «توكلنا» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تطبيق توكلنا موقف المسافرين القادمين من خارج المملكة، وذلك من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية بحقهم إذا كانت حالتهم “محصن”.

وقال التطبيق رداً على أحد الاستفسارات بهذا الشأن، عبر حسابه الرسمي بتويتر: ”القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في توكلنا، لا يطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر”.

وأضاف: ”لإثبات التحصين فضلاً التوجه لوزارة الصحة للتسجيل، وسوف تنعكس الحالة الصحة عند وصول الإفادة من طرف الوزارة”.