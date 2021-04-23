وسط معارضة... إسرائيل تقيم معرضا عسكريا للمستوطنين في الجولان السوري المحتل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن الجيش الإسرائيلي دعا سكان هضبة الجولان، الدروز، إلى زيارة معرض للوسائل العسكرية المختلفة التي يستخدمها الجيش في منطقة بركة رام في الهضبة السورية المحتلة.

© REUTERS / AMMAR AWAD

ويقام المعرض بدعوى تعزيز الأواصر بين قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة والسكان، ويشمل مختلف الوسائل العسكرية، ومنها تلك التي يستخدمها سلاح الطب ودبابات ومركبات لإزالة الثلوج، ووسائل قتالية واتصالات وتفكيك القنابل.

ويقام المعرض في الفترة من 19- 28 من الشهر الحالي، في موقف السيارات لمطعم سليم شوفي في بركة رام، منوها إلى أن الدخول مجاني.

وأكد الموقع الإلكتروني أن المعرض العسكري أثار ضجة في التجمعات الدرزية في الجولان السوري المحتل، والتي دعت إلى الاحتجاج والاعتراض على المعرض العسكري، ونشرت لافتات تحت عنوان "لا لعسكرة التعليم في الجولان"، مع مطالبة أولياء أمور الطلاب بعدم إرسال أولادهم إلى المعرض.