السياحة المصرية ترحب باتفاق السيسي وبوتين حول استئناف الرحلات العارضة بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال يوسف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا بيان الرئيسين بوتين والسيسي بترحاب شديد، ونحن نفتقد السياحة الروسية، والسياحة الروسية هامة جدا لمصر، وهذا الاتفاق تتويج للعلاقات بين البلدين في كافة المستويات والقطاعات".

وأضاف "نحن الآن في مرحلة تنسيق مع وزارة الطيران المدني والقطاع الخاص بشأن المرحلة القادمة، ونريد أن نعرف كيف ستكون الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق، لأنه اتفاق بشكل مبدئي"، مؤكدا "في هذه المرحلة سنعمل على التنسيق لمعرفة التفاصيل كلها، ووضع خطة بالتعاون مع القطاع الخاص".

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وتابع "حتى الآن لا نعرف متى سيتحرك الطيران وكم عدد الطائرات وأي المدن ستبدأ أولا؟".

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد اتصالات مع شركات السياحة الروسية ووكلائها في مصر، وتحرك مع القطاع الخاص"، لترتيب كل التفاصيل الخاصة بعودة السائحين.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت اليوم الجمعة، اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.