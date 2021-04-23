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ضجة في المملكة... سعودي يزعم أنه يعيش على المريخ موثقا حياته بالفيديوهات

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الشاب مقاطع فيديو، عبر حسابه في بموقع "تيك توك"، والتي تم التقاطها في الصحرء، زاعما أنها على كوكب المريخ

وظهر الشاب السعودي في المقاطع وهو يسير في صحراء المملكة، معلقا عليها بأنه صعد لكوكب المريخ ويمشي بين جباله في ذلك الوقت.

وتسببت تلك المقاطع في موجة كبيرة من الجدل، بعدما حققت أكثر من 60 مليون مشاهدة، إذ فوجئ الشاب بالملايين من المتابعين يسألونه بشكل جدي عن أخبار المريخ حاليًا.

وحصل الشاب الذي أطلق على حسابه اسم "مستكشف المريخ"، على شهرة واسعة، ويتلقى أسئلة بشكل يومي عن مظاهر العيش هناك.

وتضمنت الأسئلة التي وجهت له، درجة الحرارة على المريخ وما إذا كان الكوكب ملائم للعيش أم لا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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