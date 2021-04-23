بيان عاجل من السعودية بعد رصد مواد خطيرة قادمة إلى أراضيها... وقرار يسري من الأحد

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الداخلية السعودية، قررت المملكة، اليوم الجمعة، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتبارا من الأحد، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

وأضاف البيان إن "الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات في لبنان".

وأكد أن "على سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان".

ولفت إلى أن "السلطات السعودية أجرت محاولات عديدة لحض السلطات اللبنانية المعنية على وقف تهريب المخدرات".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت فيديو وصور يظهر لحظة مداهمة السلطات المختصة للمهربين والعثور على الحبوب المخدرة، حيث حاول المهربون تخبئة الحبوب في ثمار الرمان في شحنة قادمة من لبنان.

وأعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وأوضح النجيدي أن العملية تمت نتيجة "للمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة".