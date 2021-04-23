جنبلاط يتحدث عن "صفقة قرن" ثانية وفخ من "أقرب الناس"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جنبلاط في تغريدة له عبر تويتر: "وإذا كانت صفقة القرن الأولى توقفت مرحليا نتيجة تغيير الإدارة الأمريكية ومصيرها صوت واحد فإن صفقة قرن ثانية تلوح في الأفق توازي الأولى في خطورتها في تدمير لبنان وأسس وجوده الاقتصادية والمالية والثقافية".

واختتم جنبلاط تغريدته، قائلا:

لذا نرجو عاليا من القاضية عون أن تعي الصورة الكبرى والفخ المنصوب من أقرب الناس.

وفي وقت سابق، أثار تصريح منسوب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضجة إعلامية وجدلا واسعا في الأوساط السياسية اللبنانية.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مسؤول عربي، قوله إن ابن سلمان قال إن بلاده دفعت 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، وهي غير مستعدة لتكرار التجربة، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم".

وسلطت صحف لبنان الضوء على تصريح ابن سلمان الذي قال فيه: "نحن لا نثق بسعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، ومن يطمئننا نحن والأمريكيين هو نواف سلام".

يذكر أن مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تدور في حلقة مفرغة، على وقع ارتفاع حدة التشنجات ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفشل المساعي الداخلية والخارجية في إيجاد حل مشترك للأزمة الحكومية.