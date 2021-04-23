مصر تنتظر تحديد موعد عودة الطيران العارض من روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محسن، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، "من ناحية جاهزية المرافق السياحية في مصر، فكل المنشآت السياحية في منتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء تعمل بالفعل وتستقبل الوفود السياحية من مختلف الدول، وبالتالي يمكننا تأكيد جاهزية المنشآت السياحية لاستقبال الوفود السياحية الروسية فورا".

وأضاف محسن "ولكننا بحاجة الآن لمعرفة موعد محدد لعودة رحلات الطيران العارض، لقد تلقينا البيان الصادر بترحيب وارتياح، ولكن لم يعلن موعد محدد بعد".

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وتابع محسن "كذلك نحن في حاجة لمعرفة الاشتراطات الصحية التي ستطبق، هناك إمكانية لإجراء مسحة كورونا في المطارات المصرية، ولكن هل ستكون المسحة مطلوبة أيضا مع المغادرة، نحتاج لإعلان كافة الاشتراطات".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت اليوم الجمعة، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد على الخمس سنوات.

وتشترط السلطات الروسية على كل سائح روسي عائد لبلده بدءاً من الأول من أيار/ مايو المقبل عمل مسحتين اثنتين في روسيا بينهما يوم واحد، بعد وصوله.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.