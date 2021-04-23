هل نرى "ريا وسكينة" في عمل فني عالمي؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت المؤلفة وكاتبة السيناريو المصرية، مريم نعوم، عن قرب تعاونها مع كاتب السيناريو والمخرج الأيرلندي، الحائز على جائزة الأوسكار، تيري جورج، لإنتاج مسلسل جريمة يدور حول قصة، ريا وسكينة.

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وذكرت نعوم في تصريحات للموقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مدينة الإسكندرية المصرية، تحت عنوان "ذا أليكسندريا كيلنجز" أو "جرائم قتل الإسكندرية"، حيث تجرى أحداث المسلسل خلال فترة الحكم البريطاني لمصر في أوائل القرن الماضي، وقت ظهور ريا وسكينة.

وأشارت نعوم إلى إنه يجري حاليا الإعداد للعمل الفني العالمي، مؤكدة أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن كواليسه، وأنه سيكون الحوار باللغتين، العربية والإنجليزية.

وكانت شركة توزيع الأفلام المستقلة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن العمل سيكون الجزء الأول من سلسلة مختارات الجريمة الحقيقية في المنطقة، التي تدور أحداثها في فترات ومواقع مختلفة داخل العالم العربي.

ويشارك في إنتاج المسلسل، بالإضافة إلى "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"، شركة "يلا يلا" لتطوير وإنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن بين المنتجين التنفيذيين هشام الغانم وميشيلا سكولاري ونايلة الخاجة.

ويشار إلى أن الشقيقتين، ريا وسكينة، من أشهر السفاحين في مصر، واشتهروا بتكوين عصابة لاستدراج النساء وقتلهن من أجل السرقة، خلال عامي 1919/ 1920، مما سبب حالة من الذعر في مدينة الإسكندرية، آنذاك.