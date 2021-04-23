شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: هزة أرضية بقوة 4,4 درجة بمقياس ريختير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختير، اليوم الجمعة، بعرض سواحل مدينة الصويرة.



وأوضحت شبكة المراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة، التي حدد مركزها بعرض سواحل مدينة الصويرة ، وقعت في حدود الساعة الثانية صباحا و 59 دقيقة و24 ثانية .

وأضاف بيان لشبكة المراقبة والأنذار الزلزالي،أن هذه الهزة سجلت على عمق 33 كلم، عند التقاء خط العرض 31.807 درجة شمالا وخط الطول 10.172 درجة غربا.