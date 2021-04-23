شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية وعرض حياته والآخرين للخطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر إثر قيادته بسرعة متهورة.

وجاء تفاعل المرور بعد بلاغ من أحد الأشخاص حول سائق يقود بسرعة كبيرة، مشيراً إلى أنه كان يمارس التفحيط أيضاً وغيرها من المخالفات.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم ضبط قائد المركبة، كما تمت إحالته لهيئة المرورية.