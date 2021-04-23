أسراب من الجراد تغزو مخافظة البقاع اللبنانية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسراب كبيرة من الجراد تهاجم مساحات زراعية شاسعة في عرسال.

هذا وطالب عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري وزارة الزراعة اللبنانية بالتحرك السريع للتصدي للجراد، الذي وصل إلى عرسال.

كما نبه الحجيري من خطورة الجراد على محاصيل المزارعين في البلدة، داعيا الجهات المختصة إلى "مكافحة خطر هذه الآفة قبل انتقالها إلى القرى المجاورة وانتشارها في البلاد".

وأكد وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، في وقت سابق أن أعداد الجراد، التي دخلت إلى لبنان من بعض الدول الحدودية قليلة، لافتا إلى أن وزارته ستبدأ في عملية الرش اليوم.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​عباس مرتضى​: "منذ أسبوع كنا نتعقب حركة تنقل ​الجراد​ في دول المنطقة، وقد دعيت موظفي الوزارة ليكون على استعداد لذلك".

في سياق آخر، أكد الوزير اللبناني أنه سيتم الإعلان عن مشروع الـ 10 ملايين ​دولار​ لدعم ​المزارعين​ خلال الأسبوع المقبل.

ودعا مرتضى المواطنين الذين يريدون استصلاح أراضيهم إلى التوجه للمشروع الأخضر، وتقديم الطلب قبل 31 من الشهر الجاري من أجل دعمهم.