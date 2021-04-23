إثيوبيا: السودان لم يأسر أي جنود وهم يحاولون تصوير وجود مواجهة عسكرية معنا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أضاف مفتي في مؤتمر صحفي اليوم أن "الروايات كاذبة حول أسر 61 جنديا إثيوبيا، وفي الحقيقة، أنهم أسروا حوالي 61 إثيوبيا، من بينهم 59 مزارعا واثنان منهم من الميليشيات ويقيمون في المناطق الحدودية".

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وأوضح أنه "لا توجد مواجهة عسكرية بين البلدين ولكنهم (السودان) يحاولون تصوير وجود مواجهة عسكرية بين البلدين".

كما أشار مفتي إلى ضرورة حل المواجهة بطريقة ودية، مشددا على أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالحل السلمي.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن في وقت سابق، تسليم الحكومة الإثيوبية 61 أسيرا من منتسبي قواتها المسلحة.

وأشار إلى أن هذه العناصر تورطت في عمليات عسكرية تستهدف زعزعة أمن المزارعين والرعاة السودانيين خلال ستة الأشهر الماضية.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.

وتتميز أراضي الفشقة بخصوبتها الشديدة، حيث تشتهر المنطقة التي تشقها أنهار عطبرة وباسلام وستيت، بإنتاج الذرة والسمسم.