الشرطة التركية تقبض على 62 من أصل 78 مطلوبا في قضية احتيال بالعملات المشفرة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "خبر تورك" على موقعها الإلكتروني، أن وحدات الشرطة اعتقلت حتى الآن، 62 شخصا مشتبها بهم في عمليات نفذتها في 8 مقاطعات.

وفتح التحقيق في قضية الاحتيال بعد أن علق فاروق فاتح أوزير مؤسس منصة "ثوديكس" للتبادلات، التداول وترك البلاد عن طريق مطار إسطنبول يوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن أوزير اختفى بعد أن جمع ملياري دولار أمريكي من الأصول المشفرة من 391 ألف مستثمر.

ووفقا لتقارير صحفية، يبلغ حجم معاملات المنصة الشهرية حوالي 12 مليار دولار، ويعتبر هذا الحادث أحد أكبر حوادث الاحتيال في تاريخ تركيا الحديث، بحسب ما نقل موقع "شينخوا".