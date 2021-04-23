صحيفة: "امتعاض" في الفاتيكان من هجوم الحريري على عون 

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لموقع "النشرة" اللبناني، قالت المصادر إنها ممتعضة من كلام رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، الذي هاجم فيه رئيس الجمهورية ميشال عون وموقع ​رئاسة الجمهورية​ أثناء الزيارة.

© REUTERS / TONY GENTILE

وعللت المصادر امتعاضها بأن "الفاتيكان يريد أن يكون على مسافة واحدة من كافة الأفرقاء"، ودللت بـ "البيان الصادر عقب اللقاء، والذي نقل على لسان ​البابا​ أمله بأن يتمكن ​لبنان​ بمساعدة​ ​المجتمع الدولي​ من أن يجسد مرة أخرى أرض ​الأرز​ والتنوع، ويتحول من ضعف إلى قوة في شعب عظيم متصالح، داعياً إلى أن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية".

وكان الفاتيكان قد أعلن، وفق بيان رسمي صادر عن المتحدث باسمه، أن البابا فرانسيس التقى يوم الخميس رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، في مقابلة استمرت لـ30 دقيقة، حث خلالها جميع القادة السياسيين اللبنانيين على "الالتزام بشكل عاجل بما يعود بالنفع على الأمة"، مؤكدا أن البابا أبدى رغبته في زيارة لبنان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وعقب اللقاء صرح الحريري بما اعتبره الفاتيكان هجوما على الرئاسة اللبنانية والرئيس عون، حيث قال: "هناك فريق أساسي في لبنان يعرقل تشكيل الحكومة ويعرف اللبنانيون والمجتمع الدولي من الذي يعرقل"، بحسب موقع "العربية".

وهاجم الحريري النائب جبران باسيل والقصر الجمهوري قائلا: "عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه"، مخاطبا الرئيس عون بقوله: "أنا لا أزور الدول الخارجية للسياحة بل للعمل ولكن يمكن "هني عم يعملوا سياحة بالقصر الجمهوري".

يشار إلى أن زيارة الحريري للفاتيكان تأتي في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية، حيث فقدت العملة المحلية "الليرة" 90% من قيمتها، ويعيش أكثر من نصف سكان البلاد الآن في فقر، وفقًا للبنك الدولي.