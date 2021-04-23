الكويت... مشاجرة قوية بين ضباط شرطة في مقر المباحث الجنائية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن مصدر أمني، قوله إن مشاجرة عنيفة وقعت بين عقيد وعدد من أفراد إدارته من جهة وضابط صف من جهة أخرى، في المباحث الجنائية.

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وأضاف المصدر أن الواقعة كانت في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، في مقر الإدارة في السالمية.

وتم اقتياد العسكري إلى مخفر السالمية بعد وقوع المشاجرة، والذي طلب أن يذهب إلى المستشفى لإرفاق تقرير طبي يؤكد تعرضه للاعتداء بالضرب.

وصرح المصدر للصحيفة الكويتية، بأن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين العقيد وضابط الصف، وهو يعمل في إدارة بخلاف إدارة الأول، وذلك بعدما أوقف العقيد العسكري وسأله عن أسباب دخوله مقر الإدارة فجرا، وحينما أبلغه بأنه مصنف بمراقبة الخاضعين لبرامج "أشلونك"، وقعت المشادة الكلامية ومن ثم تطورت إلى تشابك بالأيدي.

وفور وصولهما لمخفر السالمية، تبادل الطرفان اتهامات بقيام كل منهما بالتعدي على الآخر، وأكد العسكري أن قوة العقيد ضربته بعنف.

وأشار المصدر إلى أن العقيد أرفق في المحضر تقريرا طبيا يؤكد تعرضه للضرب، وسمح للعسكري نحو الثالثة فجرا بأن يتوجه إلى المستشفى لإحضار تقرير، ومن المقرر فتح تحقيق موسع في القضية.