شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التضييق على الفلسطنيين في القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التحريض والاستفزازات التي قام بها إسرائيليين ليلة أمس في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن السلطات الإسرائيلية، تتحمل كامل المسؤولية لسماحها لهذه المجموعات بالوصول إلى البلدة القديمة وإطلاق شعارات وهتافات عنصرية والاعتداء على المقدسيين .



وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والكف عن كل ما من شأنه المساس بسكان البلدة القديمة أو التضييق عليهم .



كما دان الفايز القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لأداء صلاة الجمعة، وطالب ازالتها كافة، وعدم التضييق على المصلين .